AP Türkiye Raportörü Amor'dan 'Ailem Güvende' operasyonlarına tepki: 'Temel hakların bariz ihlali'

(ANKARA) - Avrupa Parlamentosu (AP) Türkiye Raportörü Nacho Sanchez Amor, 15 ilde LGBTİ+ dernekleri, aktivistler, hak savunucuları ve bazı iş yerlerine yönelik "Ailem Güvende" operasyonlarında çok sayıda kişinin gözaltına alınmasına ilişkin, "Türkiye'deki baskının şok edici bir tırmanışıdır" değerlendirmesinde bulunarak, "Bu ahlaki gündemin dayatılması, temel hakların bariz bir ihlali olup, ülkeyi karanlık bir yola sürükleyen Türkiye'nin uluslararası taahhütlerini ihlal etmektedir" dedi.

Avrupa Parlamentosu (AP) Türkiye Raportörü Nacho Sanchez Amor, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, 15 ilde LGBTİ+ dernekleri, aktivistler, bağımsız hak savunucuları ve bazı iş yerlerine yönelik "Ailem Güvende" operasyonlarında çok sayıda kişinin gözaltına alınmasına ilişkin bir açıklama yaptı.

Amor, "Dün gece LGTBİ aktivistlerine yönelik gerçekleştirilen toplu tutuklamalar ve baskınlar dalgası, Türkiye'deki baskının şok edici bir tırmanışıdır. Bu ahlaki gündemin dayatılması, temel hakların bariz bir ihlali olup, ülkeyi karanlık bir yola sürükleyen Türkiye'nin uluslararası taahhütlerini ihlal etmektedir" ifadelerini kullandı.

Kaynak: ANKA