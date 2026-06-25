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Nacho Sanchez Amor'dan NATO'nun "Akreditasyon" Uygulamasına Tepki

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Avrupa Parlamentosu Türkiye Raportörü Nacho Sanchez Amor, NATO Zirvesi için bazı medya kuruluşlarının akreditasyon taleplerinin reddedilmesini eleştirerek, otoriter yönetimlerin zirvelerde medyaya keyfi muamele yaptığını söyledi.

(ANKARA) - Avrupa Parlamentosu Türkiye Raportörü Nacho Sanchez Amor, NATO Zirvesi için başvuruda bulunan bazı medya kuruluşlarının akreditasyon taleplerinin reddedilmesine ilişkin, "Otoriter bir yönetim NATO zirvesine ev sahipliği yaptığında, medya için akreditasyonlar keyfi bir şekilde veriliyor ve 'önleyici' operasyonlar kapsamında 200'den fazla kişi gözaltına alınıyor" dedi.

Avrupa Parlamentosu Türkiye Raportörü Nacho Sanchez Amor, Ankara'da 7-8 Temmuz tarihlerinde düzenlenecek NATO Zirvesi'ni takip etmek üzere başvuruda bulunan bazı medya kuruluşlarının akreditasyon taleplerinin reddedilmesine tepki gösterdi. Amor, X hesabından yaptığı paylaşımda şunları kaydetti:

"NATO hiçbir zaman yalnızca demokrasilerden oluşan bir kulüp değildi (1949'daki Portekiz örneğine bakın) ve bugün de öyle değil (Türkiye örneğine bakın). Otoriter bir yönetim NATO zirvesine ev sahipliği yaptığında, medya için akreditasyonlar keyfi bir şekilde veriliyor ve 'önleyici' operasyonlar kapsamında 200'den fazla kişi gözaltına alınıyor. Ne yazık ki bunların hiçbiri NATO Genel Sekreteri Mark Rutte'nin uykularını kaçırıyor gibi durmuyor. "

Kaynak: ANKA
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