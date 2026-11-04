AP'nin resmi olmayan sonuçlarına göre Demokratlar 9 eyalette Senato koltuğu kazandı

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ABD'de 2026 Kongre ara seçimlerinde Georgia, Virginia, Massachusetts, Rhode Island, Delaware, New Jersey, Illinois, North Carolina ve New Hampshire eyaletlerinde Demokratlar, Senato'da 9 sandalye kazandı.

Associated Press (AP) ajansının resmi olmayan sonuçlarına göre, sandıkların kapandığı bazı eyaletlerde Senato yarışının kazananları belli oldu.

Demokrat Partili adaylardan Jon Ossoff Georgia'da, Mark Warner Virginia'da, Chris Pappas New Hampshire'de ve Juliana Stratton Illinois'de yarışı kazandı.

Massachusetts'te Demokrat Senatör Edward Markey, Rhode Island'da Demokrat Senatör John Reed, New Jersey'de Demokrat Senatör Cory Booker, Cumhuriyetçi rakipleri karşısında zafer kazandı.

North Carolina'da Roy Cooper'ın seçimleri kazanmasıyla Cumhuriyetçilerin elindeki sandalye Demokratlara geçti. Delaware eyaletinde ise Demokrat Senatör Chris Coons yeniden seçildi.

Bu sonuçla Senato'da Cumhuriyetçiler 31, Demokratlar 43 sandalye elde etmiş oldu.

ABD ara seçimleri

ABD halkı bulundukları eyaletlerdeki valilik ve diğer yerel pozisyonların yanı sıra Kongrenin Temsilciler Meclisi'ndeki 435 sandalyenin tamamı, Senato'daki 100 sandalyenin de 35'i için sandık başında.

ABD seçim sisteminde 435 sandalyeli Temsilciler Meclisi üyelerinin hepsi, biri ABD başkanının seçildiği genel seçimlerde, diğeri de ara seçimde olmak üzere her iki yılda bir sandığa gidiyor.

Kongrenin 100 üyeli Senato kanadında da 6 yıllığına seçilen senatörlerin üçte biri, her iki yılda bir seçimle yenileniyor.

Kaynak: AA