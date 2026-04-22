AP milletvekilleri, von der Leyen'in Türkiye'ye yönelik ifadelerini eleştirdi

Avrupa Parlamentosu (AP) milletvekilleri, Avrupa Birliği (AB) Komisyonu Başkanı Ursula von der Leyen'in, "Avrupa'nın Rus, Türk veya Çin etkisine bırakılmaması gerektiğine" ilişkin ifadelerine tepki gösterdi.

AP'deki Sol Grup'tan Belçikalı milletvekilleri Rudi Kennes ve Marc Botenga, AA muhabirine konuya ilişkin açıklama yaptı.

Kennes, von der Leyen'in açıklamalarının dünyadaki mevcut gelişmelerin bir yansıması olduğunu belirterek "Esasen bu, ABD ve diğer suç ortağı ülkelerin kült Büyük İsrail projesini desteklemelerinin bir parçası olarak değerlendirilmeli." diye konuştu.

Büyük İsrail projesine destek verenlerin ana gündemlerinin hala bu projeye karşı tepki verebilen ülkeleri zayıflatmak olduğunu ifade eden Kennes, "(Avrupalı liderler) Güç kaybediyorlar ve bunun farkındalar. Tek umutları okyanusun öteki tarafında büyük abilerinin güçte kalmasını sağlamak ancak kaybediyorlar." değerlendirmesinde bulundu.

Kennes, dünyanın artık çok kutuplu bir hal almaya başladığını ve Avrupa'nın "dünyanın polisi rolünü" üstlenemediğini, bu nedenle de Rusya, İran ve Çin gibi ülkeleri "düşman ilan ettiğini" belirtti.

"Açıklama tuhaf ve doğru değil"

AP milletvekili Botenga da "Bu hem doğru olmayan hem de çok tuhaf bir açıklama." diye konuştu.

Türkiye'nin sadece NATO üyeliği bulunmadığını, aynı zamanda AB ile çok yönlü ilişkilere sahip olduğunu dile getiren Botenga, "Türkiye hala resmi olarak AB'ye aday ülkedir." dedi.

Botenga, esasen temel sorunun daha büyük olduğuna işaret ederek "Ursula von der Leyen'in açıklamaları dünyayı 'biz' ve 'ötekiler' diye ayırmaya hizmet ediyor. Sanki bir tür 'saflık testi' varmış gibi ve sanki kıtanın geri kalanını kontrol altına almak istiyormuş gibi bir yaklaşım sergiliyor." ifadelerini kullandı.

Von der Leyen'in AB'nin birlik olmayı tamamlaması gerektiğine ilişkin ifadelerine dair ise Botenga, "Ancak kıta zaten birlik halinde. AB, tüm Avrupa kıtasını kapsamıyor." dedi.

Botenga, dünyayı "Sizinle hemfikiriz o zaman dostuz, değiliz o zaman düşmanız." gibi ayırmanın son derece tehlikeli olduğu konusunda uyardı.

Hamburg'da Die Zeit gazetesinin 80. yıl etkinliğinde konuşan von der Leyen, AB'nin genişlemesini desteklediğini vurgulayarak "Avrupa kıtasını tamamlamayı başarmalıyız ki Rus, Türk veya Çin etkisine girmesin. Daha büyük ve jeopolitik düşünmeliyiz." açıklamasında bulunmuştu.

AB Komisyonu Sözcülüğü, daha sonra yaptığı açıklamada "Türkiye'nin anılması, özellikle Batı Balkanlar'daki jeopolitik ağırlığı, büyüklüğü ve hedeflerinin bir yansımasıdır. Herhangi bir ülkeyle kıyaslama amacı taşımamaktadır." ifadelerini kullanmıştı.