AP üyesi Arvanitis, İsrail'in Küresel Sumud Filosu'na saldırısını korsanlık olarak nitelendirdi

Avrupa Parlamentosu Milletvekili Kostas Arvanitis, İsrail'in Gazze'ye insani yardım götüren Küresel Sumud Filosu'na saldırısını 'korsanlık' olarak nitelendirdi ve İsrail'e yaptırım çağrısında bulundu.

Arvanitis, ABD merkezli X şirketinin sosyal medya platformundan açıklama yaptı.

Filistin'de süregelen insani felaket, sivillerin öldürülmesi ve temel insan haklarının yok edilmesi karşısında sessiz kalmayı reddeden herkesle tam dayanışma içinde olduklarını vurgulayan Arvanitis, İsrail hükümetine derhal yaptırım uygulanması ve İsrail-Avrupa Birliği Ortaklık Anlaşması'nın askıya alınması gerektiğinin altını çizdi.

Arvanitis, İsrail'in Küresel Sumud Filosu'na yönelik saldırısının "korsanlık ve uluslararası hukuk ile insani ilkelerin bir kez daha açıkça ihlal edilmesi" anlamına geldiğini belirtti.

İsrail ordusunun, Küresel Sumud Filosu'na saldırıları

İsrail'in Gazze Şeridi'ne yönelik ablukasını kırmayı ve yaşamsal insani yardım ulaştırmayı amaçlayan Küresel Sumud Filosu 2026 Bahar Misyonu, 29 Nisan gecesi Girit Adası açıklarında, Yunan kara sularından birkaç deniz mili açıkta İsrail ordusunun hukuk dışı müdahalesine maruz kalmıştı.

Gazze'ye 600 deniz mili uzaklıkta, uluslararası sulardaki saldırısında İsrail ordusu, 177 aktivisti alıkoyup kötü muamelede bulunmuştu.

İsrail ordusu, 39 ülkeden 426 aktivistin bulunduğu filoya 18 Mayıs'ta Gazze'ye seyrederken uluslararası sularda yeni bir saldırı düzenleyip çok sayıda aktivisti hukuk dışı şekilde alıkoydu.

İsrail ordusu, Ağustos 2025'te de 44'ten fazla ülkeden 500 aktivisti taşıyan 40'tan fazla tekneyle Gazze'ye yönelen Küresel Sumud Filosu'na benzer bir saldırıda bulunmuştu.

Kaynak: AA / Şerife Çetin
