Avrupa Parlamentosu Başkanı Metsola, Gazze konusunda öncü rol oynadıklarını iddia etti

Güncelleme:
Avrupa Parlamentosu Başkanı Roberta Metsola, Gazze'deki ölümlerle ilgili saygı duruşu yapılmamasını eleştirirken, AP'nin kalıcı ateşkes ve insani yardımlar konusunda öncü rol oynadığını ifade etti. Gazze'deki ölümlerin 20 bini aşmasıyla birlikte, bu konunun gündeme getirilmesi gerektiğini vurguladı.

Avrupa Parlamentosu (AP) Başkanı Roberta Metsola, Gazze konusunda öncü rol oynadıklarını savundu.

Metsola, AA muhabirinin, "Sayın Başkan Metsola, AP'de Ekim 2023'ten bu yana silahlı saldırılar, doğal afet kurbanları ve en son Avustralya'daki terör saldırısı kurbanları için olmak üzere 10'a yakın saygı duruşu gerçekleştirildi. Gazze'de ölen 20 binden fazla çocuk için bu neden yapılmadı, yapmayı düşünür müsünüz?" sorularını yanıtladı.

AP Başkanı, "Tüm kurbanlar ve özellikle de Gazze'de hayatını kaybedenler için saygı duruşları yapıldı." dedi.

AP'nin en başından beri kalıcı ateşkes talep etme ve AB Konseyini de bu yönde ilerleme konusunda teşvik edici davrandığını aktaran Metsola, insani yardım konusunda da "birinci" kalmak için çaba sarf ettiklerini söyledi.

Metsola, "Masada bir barış olmasından memnuniyet duyuyoruz ve şimdi yeniden kalkınma için çağrıda bulunuyoruz, Bence AP, bu konuda öncü rol oynadı." iddiasında bulundu.

Gazze'ye özel saygı duruşu yapılmadı

Okullarda silahlı saldırı, sel gibi doğal afet kurbanları ve terör saldırılarında öldürülenler için resmi saygı duruşu gerçekleştirilen AP'de, Gazze'de İsrail saldırılarında katledilen çocuk ve kadınlar için dahil hususi bir saygı duruşu gerçekleştirilmedi.

7 Ekim 2024'te düzenlenen saygı duruşunda Metsola, "7 Ekim'de Hamas'ın İsrail'e yönelik saldırılarında ve daha sonraki savaşta hayatını kaybedenler" için saygı duruşu istedi.

8 Eylül 2025 Genel Kurul açılışında ise Lizbon'daki tramvay kazası, orman yangınları, Ukraynalı Andrii Parubii'nun suikasta kurban gitmesine ilişkin düzenlenen saygı duruşunda Gazze'ye de atıfta bulunan Metsola, " Orta Doğu'da tanık olduğumuz korkunç görüntülerin normalleşmesine izin veremeyiz." diyerek çok fazla "masum kanının döküldüğünü" ifade etti.

İsrail'in Gazze Şeridi'ne Ekim 2023'te başlattığı saldırılarda hayatını kaybedenlerin sayısı 70 bin 669'a, yaralıların sayısının ise 171 bin 165'e yükseldi.

Diğer taraftan İsrail saldırılarında hayatını kaybeden çocuk sayısı 20 bini aştı.

Kaynak: AA / Şerife Çetin - Güncel
