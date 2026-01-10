Haberler

Avrupa Parlamentosu Başkanı Metsola'dan İran'a Yaptırım Çağrısı

Güncelleme:
Avrupa Parlamentosu Başkanı Roberta Metsola, İran'daki protestoların ardından Avrupa'nın somut adımlar atması gerektiğini belirtti ve İran halkının cesaretine destek mesajı verdi.

(ANKARA) – Avrupa Parlamentosu (AP) Başkanı Roberta Metsola, İran'da devam eden protestolara ilişkin yaptığı açıklamada, rejimin iletişimi sınırlama çabalarına rağmen dünyanın İran halkının cesaretini gördüğünü belirterek, Avrupa'nın somut adımlar atması gerektiğini ifade etti.

Metsola, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Rejim iletişimi kısıtlamaya çalışsa da dünya, İran'ın cesur insanlarının ayağa kalktığını hala görüyor. Onların onur, gurur ve özgürlük taleplerini duyuyoruz. Yanlarındayız" değerlendirmesinde bulundu.

İran'daki protestoların tarihi bir döneme işaret ettiğini belirten Metsola, bu sürecin ülkede değişim beklentisini güçlendirdiğini kaydetti.

Sokaklara çıkanlar ile halen tutuklu bulunan siyasi mahkümların yalnızca sözlere değil, somut adımlara ihtiyaç duyduğunu vurgulayan Metsola, Avrupa Birliği'nin (AB) harekete geçebileceğini söyledi. Metsola, bu kapsamda İran Devrim Muhafızları Ordusu'nun terör örgütü ilan edilmesi ve baskı, şiddet ve öldürme yoluyla rejimi ayakta tutan tüm kişi ve yapılara yönelik AB yaptırımlarının acilen genişletilmesi çağrısında bulundu.

Metsola, paylaşımını "İran özgür olacak" sözleriyle tamamladı.

