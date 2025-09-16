Aort Damarı Yırtılan Trafik Polisi Selçuk Durmaz Son Yolculuğuna Uğurlandı

ERZURUM'da aort damarı yırtılan ve kaldırıldığı hastanede hayatını kaybeden trafik polisi Selçuk Durmaz (51), meslektaşları tarafından son yolculuğuna uğurlandı.

Erzurum Emniyet Müdürlüğü Trafik Şube Müdürlüğü'nde görevli polis memuru Selçuk Durmaz, dün akşam mesai sonrası evinde rahatsızlanarak ambulansla Atatürk Üniversitesi Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. Aort damarı yırtıldığı anlaşılan Durmaz, ameliyata alındı. Selçuk Durmaz, kurtarılamadı. Durmaz için ikindi namazının ardından Narmanlı Camisi avlusunda tören düzenlendi. Erzurum Valisi Mustafa Çiftçi, İl Emniyet Müdürü Kadir Yırtar, Selçuk Durmaz'ın ailesi, meslektaşları ve yakınlarının katıldığı törende; öz geçmişi okundu. Cenaze namazı sonrası Selçuk Durmaz'ın Türk bayrağına sarılı naaşı, meslektaşlarının omuzunda dualarla Asri Mezarlık'ta son yolculuğuna uğurlandı. Erzurumlu polis memuru Durmaz'ın evli ve 2 çocuk babası olduğu öğrenildi.