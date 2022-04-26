Anzak Günü Törenleri Yeniden Gelibolu'da
DailyMotion.com - Güncel
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Avustralya ve Yeni Zelanda vatandaşları, Anzak Günü'nde, Gelibolu Yarımadası'ndaki şafak törenine katıldı.
Avustralya ve Yeni Zelanda vatandaşları, Anzak Günü'nde, Gelibolu Yarımadası'ndaki şafak törenine katıldı.
Tören, Corona virüsü salgını nedeniyle 2019'dan bu yana ilk kez düzenlendi.
Anzak Koyu'nda, 130 binden fazla kişinin ölümüne neden olan Gelibolu kara çıkarmasının 107. yıldönümü anıldı.
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