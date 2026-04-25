Anzak askerler Gelibolu'da 'Şafak Ayini' ile anıldı / Haber eklendi

Anzak askerler Gelibolu'da 'Şafak Ayini' ile anıldı

ÇANAKKALE Kara Savaşları'nın 111'inci yıl dönümünde, Yeni Zelanda ve Avustralya Kolordusu Anzakların anısına 'Şafak Ayini Anma Töreni', Tarihi Gelibolu Yarımadası'ndaki Arıburnu önündeki Anzak Koyu'nda düzenlendi.

Çanakkale Kara Savaşları'nın 111'inci yıl dönümünde, Yeni Zelanda ve Avustralya Kolordusu Anzakların anısına 'Şafak Ayini Anma Töreni', Tarihi Gelibolu Yarımadası'ndaki Arıburnu önünde bulunan Anzak Koyu'nda gerçekleştirildi. Yeni Zelanda ve Avustralya'dan gelen binlerce kişi, 111 yıl önce savaşta yaşamını yitiren atalarını törenle andı. Törene Yeni Zelanda Genel Valisi Cindy Kiro, Avustralya'nın Türkiye Büyükelçisi Sally-Anne Vincent, Avustralya Savunma Kuvvetleri adına Amiral David Johnston, Yeni Zelanda Savunma Kuvvetleri adına Tümamiral Mathew Williams, Birleşik Krallık Silahlı Kuvvetleri adına Korgeneral Jeremy Bennett, Çanakkale Valisi Ömer Toraman ile Gelibolu Tarihi Alan Başkanlığı Başkanı İsmail Kaşdemir katıldı.

ÜLKE BAYRAKLARI GÖNDERE ÇEKİLDİ

Avustralya ve Yeni Zelanda'dan atalarını anmak için gelen binlerce kişi, uyku tulumlarıyla törenin başlamasını bekledi. Tören alanında kurulan LED ekranlarda savaşla ilgili belgeseller ile savaşa katılan askerlerin tanıtıldığı videolar yayımlandı. Törende Yeni Zelanda ve Avustralya askeri bandosu tarafından marşlar ve ilahiler çalındı, katılımcılar bandoya eşlik etti.

Şafak vakti başlayan programda Yeni Zelanda Genel Valisi Cindy Kiro ve Avustralya'nın Türkiye Büyükelçisi Sally-Anne Vincent, günün anlam ve önemine ilişkin konuşma yaptı. Ardından İkinci Kolordu Piyade Kurmay Albay Fatih Cansız, Mustafa Kemal Atatürk'ün Çanakkale Savaşları'nda hayatını kaybeden yabancı ülke askerlerinin ailelerine gönderdiği mektubu, Türkçe ve İngilizce olarak okudu.

Tören, Türkiye ve diğer devletlerin Anzak kaidesine çelenk bırakmasıyla devam etti. Türkiye adına çelengi Çanakkale Valisi Ömer Toraman bıraktı. Türkiye, Avustralya ve Yeni Zelanda ulusal marşlarının okunmasının ardından ülkelerin bayrakları göndere çekilerek tören sona erdi.

Haber: Yağmur ÖNGÜN -Kamera: Gökhan KILIÇ / ÇANAKKALE,

Kaynak: Demirören Haber Ajansı
Adalet Bakanlığı, 638 faili meçhul dosyayı yeniden incelemeye aldı

Türkiye'nin karanlık dosyaları açılıyor! İşte ilk sıradaki il
Gaziantep'ten sonra ikinci 'mehter' tartışması Denizli'de yaşandı

Bir mehter krizi daha! Okul yönetiminin yaptığına tepkiler yükseliyor
Fas'ta el ele yürüyen eşcinsel çift saldırıya uğradı

El ele yürüyen eşcinsel çift, kalabalık tarafından linç edildi
Yurt dışında altın ve parası olanlar dikkat! Cumhurbaşkanı Erdoğan müjdeyi verdi

Yurt dışında altın ve parası olanlar dikkat! Erdoğan müjdeyi verdi
Mustafa Türkay Sonel'in uzun namlulu silahlarla çektiği fotoğraflar ortaya çıktı

Gerçekten silahı yokmuş! Cephaneliği varmış
Gaziantep'ten sonra ikinci 'mehter' tartışması Denizli'de yaşandı

Bir mehter krizi daha! Okul yönetiminin yaptığına tepkiler yükseliyor
Bursa'da Yüsra'nın ölümüyle ilgili soruşturmada yeni gelişme: 15 doktor için soruşturma izni verildi

Yüsra'nın ölümünde 15 doktora kötü haber! Aralarında profesör de var
Kağıthane’de eski sevgiliden akılalmaz barışma tuzağı

Eski sevgilisiyle barışmak için yaptığı plan akıl almaz!