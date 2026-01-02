Haberler

Nijerya'da Britanyalı boksör Joshua'nın yaralandığı kazada şoför gözaltına alındı

Güncelleme:
Nijerya'da Britanyalı boksör Anthony Joshua'nın bulunduğu araçta meydana gelen trafik kazasında, 2 kişi hayatını kaybetti. Kazaya karışan şoför Kayode Adeniyi gözaltına alındı. Joshua'nın sağlık durumu iyi olduğu bildirildi.

Nijerya'da Britanyalı boksör Anthony Joshua'nın yaralandığı ve 2 kişinin hayatını kaybettiği trafik kazasına ilişkin, aracı kullanan şoför Kayode Adeniyi gözaltına alındı.

Ogun Eyaleti Polis Sözcüsü Oluseyi Babaseyi, yaptığı yazılı açıklamada, kazaya karışan 47 yaşındaki şoför Adeniyi'nin tedavisinin ardından gözaltına alındığını belirtti.

Soruşturmanın sürdüğünü ifade eden Babaseyi, Adeniyi'nin aşırı hız ve dikkatsiz araç kullanma suçlamalarıyla mahkemeye sevk edilmesinin beklendiğini bildirdi.

Öte yandan, Joshua'nın sağlık durumunun iyi olduğu ve hastaneden taburcu edildiği belirtildi.

Ogun-Lagos otoyolunda 29 Aralık'ta meydana gelen kazada, Joshua'nın antrenman ekibinde yer alan 2 kişi yaşamını yitirmiş, Joshua ise hafif yaralı olarak hastanede tedavi altına alınmıştı.

Kaynak: AA / Adam Abu - Güncel
