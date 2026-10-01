Antalya Valisi Şahin eylül asayiş bilançosunu açıkladı, trafikte 8 kişi öldü

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Antalya'da, "İl Asayiş ve Güvenlik Bilgilendirme Toplantısı" Vali Hulusi Şahin başkanlığında gerçekleştirildi.

Valilik binasındaki toplantıda, eylüle ilişkin verileri açıklayan Şahin, kentin huzur ve güvenliğinin öncelikli konulardan biri olduğunu söyledi.

Kaçakçılık ve organize suçlarla mücadele kapsamında geçen ay 171 operasyon gerçekleştirdiklerini belirten Şahin, 250 şüpheliye işlem yaptıklarını ve bunlardan 27'sinin tutuklandığını kaydetti.

Asayiş suçları kapsamında eylülde 11 bin 174 olay gerçekleştiğini ve bu olayların yüzde 99,8'inin aydınlatıldığını bildiren Şahin, il genelinde toplamda 1 milyon 262 bin 887 kişi ile 1 milyon 428 bin 22 aracın sorgulandığını ifade etti.

Aynı dönemde narkotik suçlara yönelik 1108 operasyon yapıldığını aktaran Şahin, 1257 şüpheliye işlem yapıldığını ve bunların 154'ünün tutukladığını kaydetti.

Vali Şahin, narkotik operasyonlarında, 178 kilo P-2P maddesi, 2 kilo 525 gram skunk, 19 kilo 195 gram esrar, 9 kilo 640 gram kokain, 7 kilo 299 gram metamfetamin, 3 kilo 156 gram kubar esrar, 1 kilo 189 gram eroin, 2 kilo 206 gram bonzai, 2 kilo 70 gram sentetik ecza hammaddesi, 359 bin 537 sentetik ecza, 10 bin 218 ecstacy, 506 bin 102 kullanımlık A4, 7 captagon ve 501 kök kenevir ele geçirildiğini söyledi.

Göçmen kaçakçılığıyla ilgili bilgileri de paylaşan Şahin, kaçakçılığı engellemeye yönelik teknik ve fiziki imkanların her geçen gün arttırıldığını, bu kapsamda gerçekleştirilen 9 operasyonda, 2 şüphelinin tutuklandığını ve 8 şüphelinin adli kontrol kararıyla 2 şüphelinin de savcılıktan serbest bırakıldığını ifade etti.

Şahin, mobil göç noktalarında 1055, merkez ve dış ilçe birimlerinde 7 bin 343 yabancı uyruklunun sorgulandığını ve 53 farklı uyruklu kişinin sınır dışı edilmek üzere geri gönderme merkezine teslim edildiğini kaydetti.

Siber suçlarla mücadele kapsamında 20 operasyon gerçekleştirildiğini söyleyen Şahin, operasyonlarda yakalanan 152 şüpheliden 33'ünün tutuklandığını, 37'sinin adli kontrol şartıyla 59'unun serbest bırakıldığını ifade etti

İl genelinde eylülde 2 bin 339 trafik kazası meydana geldiğini ve 8 kişinin öldüğünü ifade eden Şahin, denetimlerde 95 bin 5 kişiye idari para cezası uygulandığını, 3 bin 482 aracın da trafikten men edildiğini açıkladı.

Sahil güvenlik unsurlarınca eylülde 1500 saat seyir icra edildiğini aktaran Şahin, denetimlerde 553 deniz aracının kontrol edildiğini bunlardan mevzuata aykırı çalışan 149'una cezai işlem uygulandığını bildirdi.

Toplantıya İl Jandarma Komutanı Hüseyin Bekmez ve Sahil Güvenlik Antalya Grup Komutanı Mustafa Söylemez ile İl Emniyet Müdürü Sabit Akın Zaimoğlu da katıldı.

Kaynak: AA