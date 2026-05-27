Vali Şahin'den bayram ziyaretleri

Antalya Valisi Hulusi Şahin, Kurban Bayramı dolayısıyla huzurevi sakinleri, güvenlik güçleri ve hastanede tedavi gören vatandaşlarla bir araya geldi.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, bayram namazını Akdeniz Üniversitesi Camisi'nde kılan Vali Şahin, namazın ardından vatandaşlarla bayramlaşarak Antalyalıların Kurban Bayramı'nı kutladı.

Bayramlaşma programında Vali Şahin'e Konyaaltı Kaymakamı Rahmi Köse, Muratpaşa Kaymakamı İhsan Kara, İl Emniyet Müdürü Sabit Akın Zaimoğlu, İl Jandarma Komutanı Tümgeneral Ahmet Kavukcu, 3'üncü Piyade Eğitim Tugayı Komutanı Albay Ayhan Ocak, Kepez Belediye Başkanı Mesut Kocagöz, Akdeniz Üniversitesi Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Cengiz Toker ve kurum müdürleri eşlik etti.

Program kapsamında Antalya Huzurevi Yaşlı Bakım ve Rehabilitasyon Müdürlüğü'nü de ziyaret eden Vali Şahin, huzurevi sakinleri, koruyucu aileler ve şehit yakınları ile bir araya geldi.

Burada yaptığı konuşmada bayramların birlik ve beraberliği güçlendiren özel günler olduğunu kaydeden Şahin, "Her bayram olduğu gibi yine büyüklerimizin ellerinden öpmek üzere Antalya Huzurevi'ne geldik. Bu sefer koruyucu ailelerimiz ve evlatlarımızı da getirdik. Biz büyük bir aileyiz. Bu ailelerin tüm fertleri, üç nesil bir masa etrafında toplansın istedik. Böyle fırsatları kullanarak apartman hayatının oluşturduğu dezavantajları gidermeye ve her fırsatta büyüklerimizi ziyaret etmeye çalışıyoruz. Çocuklarımızın milli ve manevi değerlerimizi büyüklerimizden öğrenmelerini, o değerlerle büyümelerini istiyoruz. Evlatlarımız geleceğimizin teminatıdır. Yeni nesilleri doğru şekilde yetiştirerek geleceğe umutla bakacağız." ifadelerini kullandı.

Daha sonra Varsak Şehit Uğur Gökcan Polis Merkezi Amirliği'ni ziyaret eden Şahin, telsiz mesajıyla kolluk kuvvetleri ve ailelerinin bayramını kutladı.

Kepez İlçe Jandarma Komutanlığında da görevli personelle bir araya gelen Vali Şahin, Antalya genelinde görev yapan jandarma personeline teşekkür ederek başarılı hizmetlerinin devamını diledi.

Programın devamında Kepez Devlet Hastanesi'ni ziyaret eden Şahin, tedavi gören vatandaşların sağlık durumları hakkında bilgi alarak geçmiş olsun dileklerini iletti ve bayramlarını kutladı.

Kaynak: AA / Orhan Çiçek
