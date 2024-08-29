Antalya Valisi Hulusi Şahin 30 Ağustos Zafer Bayramı'nı kutladı

Antalya Valisi Hulusi Şahin, 30 Ağustos Zafer Bayramı dolayısıyla mesaj yayımladı.

Şahin, mesajında, milletçe Türkiye Cumhuriyeti'nin kuruluş müjdesi olan 30 Ağustos Zaferi'nin 102'nci yıl dönümünü kutlamanın heyecan ve mutluluğunu yaşadıklarını belirtti.

Türk milletinin tarih boyunca bağımsız, özgür yaşamayı ilke edinen, bu uğurda hiçbir özveriden kaçmadan yurt sevgisini tüm değerlerin üzerinde tuttuğunu aktaran Şahin, şanlı Türk tarihinde şehitlerin emaneti, gazilerin onur mihveri sayısız zaferlerle destanlar yazıldığını ifade etti.

Bu zaferlerin milli birliğin nişanı ve vatanın bölünmez bütünlüğünün teminatı olduğuna dikkati çeken Şahin, şunları kaydetti:

"Ağustosta kazandığımız zaferlerin tarihimizde ayrı bir önemi vardır. Sultan Alparslan ve ordusu 26 Ağustos 1071'de Anadolu'yu Türklere yurt kılmış, Gazi Mustafa Kemal ve ordusu 26 Ağustos 1922'de yurdumuza göz dikenleri Kocatepe'den topa tutmuş ve 30 Ağustos Zaferi ile bu toprakların Türk'ün yurdu kalacağını zaferle tescillemiştir. Hiç unutulmamalıdır ki bu topraklarda bin yıllık kökleri olan Zafer Bayramı ruhu birlik ve beraberliğimizin güç kaynağı olarak 'Türkiye Yüzyılı'nın mimarı, gelecek nesillerin mihmandarı olacaktır. Ötüken'den Orhun'a, Malazgirt'ten Söğüt'e, Dumlupınar'dan, Pençe Kilit'e tarih var olduğu sürece Türk'ün millet egemenliğine hiçbir kuvvet engel olamayacaktır."

Vali Şahin, Başkomutan Gazi Mustafa Kemal Atatürk başta olmak üzere, tüm şehitleri ve gazileri saygı, rahmet ve minnetle andığını belirterek, büyük zaferin 102'nci yılında 30 Ağustos Zafer Bayramı'nı ve Türk Silahlı Kuvvetleri Günü'nü kutladı.