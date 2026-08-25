Alanya'da Tarım Arazisinde Yangın: 4 Dönüm Zarar
Antalya'nın Alanya ilçesinde tarım arazisinde çıkan yangın, yaklaşık 2 saatlik çalışma sonucu söndürüldü. Yangında yaklaşık 4 dönüm zirai alan zarar görürken, çıkış nedeninin belirlenmesi için inceleme başlatıldı.
ANTALYA'nın Alanya ilçesinde tarım arazisinde çıkan yangında yaklaşık 4 dönüm alan zarar gördü.
Yangın, saat 15.00 sıralarında Şıhlar Mahallesi'ne bağlı Sülüklü Yaylası'nda meydana geldi. Tarım arazisinden alevlerin yükseldiğini gören çevredekilerin ihbarı üzerine bölgeye Alanya Orman İşletme Müdürlüğü ekipleri sevk edildi.
Ekiplerin yaklaşık 2 saat süren çalışması sonucu yangın kontrol altına alınarak söndürüldü. Yangında yaklaşık 4 dönüm zirai alan zarar gördü.
Yangının çıkış nedeninin belirlenmesi için inceleme başlatıldı.
Haber- kamera: Erkan UYSAL/ALANYA (Antalya),