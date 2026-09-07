Haberler

Serik'teki Orman Yangını Kısmen Kontrol Altında

Serik'teki Orman Yangını Kısmen Kontrol Altında
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Antalya'nın Serik ilçesinde dün orman dışı alanda başlayıp ormana sıçrayan yangın kısmen kontrol altına alındı. Ekiplerin havadan ve karadan müdahalesi sürerken, ilk belirlemelere göre 160 hektar alan etkilendi. Rüzgarın etkisini sürdürdüğü bölgede yangını tamamen söndürmek için çalışmalar devam ediyor.

KISMEN KONTROL ALTINDA

Antalya'nın Serik ilçesinde dün orman dışı alanda başlayıp, ormana sıçrayan yangın kısmen kontrol altına alındı. Bölgede ekiplerin havadan ve karadan müdahale çalışmaları sürerken, ilk belirlemelere göre toplam 160 hektar alan yangından etkilendi. Bölgede yer yer kuvvetlenen rüzgarın etkisini sürdürdüğü, ekiplerin yangını tamamen kontrol altına almak için çalışmalarını sürdürdüğü belirtildi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı
Eski MİT görevlisi Kaşif Kozinoğlu'nun ölümüne ilişkin soruşturmada 10 kişi gözaltına alındı

Eski MİT'çinin şüpheli ölümü için 15 yıl sonra düğmeye basıldı
Haberler.com
2000

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Yılmaz Erdoğan, Demet Evgar ve Rıza Kocaoğlu yerinde duramadığı anlar

Sayı geldikçe kendilerinden geçtiler! İşte o anlar

Fatih Terim finalde Filenin Sultanları'nı yalnız bırakmadı

Dün akşama damga vuran görüntü!
İsmail Kartal neşteri vurdu! Roma maçı öncesi 4 oyuncuya birden kesik

İsimler bomba! Derbi sonrası 4 yıldıza hayatının şoku

Uçakta koltuğa bantlanmıştı! Kimliği ortaya çıktı, işinden oldu

Bu görüntünün faturası ağır oldu! Kimliği deşifre olunca işten attılar
Memuriyeti bırakıp sıfırdan başladı! 3 yılda hayalini gerçeğe çevirdi

Memuriyeti bırakıp sıfırdan başladı! Şimdi paraya para demiyor
Petrol için 120 dolar uyarısı! Türkiye'ye faturası ağır olabilir

Türkiye için korkutan senaryo! Milyonları yakından ilgilendiriyor
45 yıllık restoran devi kepenk indiriyor! 89 şubesini birden kapatacak

45 yıldır hizmet veren ünlü restoran zincirinden toplu kapanma kararı