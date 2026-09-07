Serik'teki Orman Yangını Kısmen Kontrol Altında

KISMEN KONTROL ALTINDA

Antalya'nın Serik ilçesinde dün orman dışı alanda başlayıp, ormana sıçrayan yangın kısmen kontrol altına alındı. Bölgede ekiplerin havadan ve karadan müdahale çalışmaları sürerken, ilk belirlemelere göre toplam 160 hektar alan yangından etkilendi. Bölgede yer yer kuvvetlenen rüzgarın etkisini sürdürdüğü, ekiplerin yangını tamamen kontrol altına almak için çalışmalarını sürdürdüğü belirtildi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı