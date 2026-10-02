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Antalya Serik'te uyuşturucu ve fuhuş operasyonunda 8 şüpheli serbest bırakıldı

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Antalya Serik'te uyuşturucu ve fuhuş operasyonunda 8 şüpheli serbest bırakıldı
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Antalya Serik'te uyuşturucu ve fuhuş operasyonunda gözaltına alınan 20 şüpheliden 8'i serbest bırakıldı, 12'si hakkında adli kontrol kararı verildi. Serbest kalan şüphelilerden 6'sının kadın olduğu ve şüpheliler arasında turizmci ile iş insanlarının bulunduğu belirtildi.

ANTALYA'nın Serik ilçesinde düzenlenen uyuşturucu ve fuhuş operasyonunda gözaltına alınan, aralarında turizmci ve iş insanlarının da bulunduğu 20 şüpheliden 8'i savcılık ifadelerinin ardından serbest kaldı, 12'si hakkında adli kontrol kararı verildi.

Serik Cumhuriyet Başsavcılığı talimatı doğrultusunda Antalya İl Emniyet Müdürlüğü KOM Şube ve Serik İlçe Emniyet Müdürlüğü Asayiş Büro Amirliğince yürütülen uyuşturucu ve fuhuş operasyonu kapsamında, tutuklu Muhittin Böcek ile oğlu Mustafa Gökhan Böcek'in yanı sıra, eski Antalya Büyükşehir Belediyesi yöneticileri ile turizm, otomotiv, inşaat ve farklı sektörlerde faaliyet gösteren turizmci ve iş insanlarının da aralarında bulunduğu 20 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildi. 29 Eylül Salı günü sabaha karşı gerçekleştirilen operasyonda şüpheliler gözaltına alındı. Soruşturma dosyasında birbirleriyle kesişen birden fazla olay zinciri bulunduğu, otel ve teknelerde uyuşturucu ve fuhuş amaçlı organizasyonlar düzenlendiği kaydedildi.

ADLİYEYE SEVK EDİLDİLER

İşlemlerinin ardından şüpheliler dün gruplar halinde Serik Adliyesi'ne sevk edildi. Otopark kısmından adliyeye alındığı öğrenilen şüpheliler daha sonra savcılıkta ifade verdi. 6'sı kadın 8 şüpheli savcılık ifadelerinin ardından serbest bırakıldı. 12 şüpheli hakkında ise çıkarıldıkları sulh ceza hakimliği tarafından adli kontrol kararı verildi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı
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