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Antalya Serik'te sulama kanalına düşen araçtan 2 kişi kurtarıldı, sürücü yaralandı

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Antalya Serik'te sulama kanalına düşen araçtan 2 kişi kurtarıldı, sürücü yaralandı Haber Videosunu İzle
Antalya Serik'te sulama kanalına düşen araçtan 2 kişi kurtarıldı, sürücü yaralandı
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Antalya'nın Serik ilçesinde Boğazkent Mahallesi'nde sulama kanalına düşen hafif ticari araçtaki 2 kişi itfaiye ekiplerince kurtarıldı. Yaralanan sürücü, sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından hastaneye kaldırıldı; durumunun iyi olduğu öğrenildi.

Antalya'nın Serik ilçesinde sulama kanalına düşen hafif ticari aracın sürücüsü yaralandı.

Cem Kambur (20) idaresindeki 07 BTE 630 plakalı hafif ticari araç, Boğazkent Mahallesi'nde sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu sulama kanalına düştü.

Sürücü ve yanında bulunan Hüseyin Eke (25), aracın üzerine çıkarak kurtarılmayı bekledi.

İhbar üzerine kaza yerine sağlık, itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi.

Mahsur kalan 2 kişi, itfaiye ekiplerince merdiven uzatılarak kurtarıldı.

Yaralanan sürücü, sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından hastaneye kaldırıldı.

Tedavi altına alınan yaralının sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

Kaynak: AA
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