Antalya Serik'te otomobil elektrikli bisikletle çarpıştı, 2 kişi yaralandı

Antalya Serik'te otomobil elektrikli bisikletle çarpıştı, 2 kişi yaralandıGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Antalya'nın Serik ilçesinde otomobil ile elektrikli bisikletin çarpışması sonucu 2 kişi yaralandı. Yaralılar sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından Serik Devlet Hastanesi'ne kaldırılırken, bisiklet sürücüsünün sağlık durumunun ciddiyetini koruduğu öğrenildi.
Antalya'nın Serik ilçesinde otomobil ile elektrikli bisikletin çarpışması sonucu 2 kişi yaralandı.
Özay C. idaresindeki 07 CJB 174 plakalı otomobil, Kökez Mahallesi Cumhuriyet Caddesi'nd Rukiye Ş. yönetimindeki 07 JEP 388 plakalı elektrikli bisikletle çarpıştı.
Kazada bisiklet sürücüsü ile bisiklette yolcu olarak bulunan Fatma H. yaralandı.
İhbar üzerine kaza yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.
Yaralılar, sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından Serik Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.
Yaralılardan Rukiye Ş'nin sağlık durumunun ciddiyetini koruduğu öğrenildi.