Antalya Serik'te otomobil çimento silosu yüklü tıra arkadan çarptı, 1 kişi yaralandıGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Antalya'nın Serik ilçesinde otomobil, çimento silosu yüklü tıra arkadan çarptı; otomobil ters yöne dönerek bariyerlere çarparak durdu. Kazada otomobil sürücüsü 1 kişi yaralanarak ayakta tedavi edildi; otomobildeki 2 yolcu yara almadı, trafik kısa sürede normale döndü.
Antalya'nın Serik ilçesinde otomobil ile çimento silosu yüklü tırın karıştığı trafik kazasında 1 kişi yaralandı.
Antalya-Alanya D400 kara yolunda İsmail Hazar E. idaresindeki 07 EIN 40 plakalı otomobil, Şeref Ü. idaresindeki 07 BLN 720 kupa ve 07 BMF 245 dorse plakalı çimento silosu yüklü tıra arkadan çarptı. Çarpışmanın etkisiyle otomobil ters yöne dönerek yol kenarındaki demir bariyerlere çarparak durdu.
Kazada otomobil sürücüsü İsmail Hazar E. yaralandı. Otomobilde yolcu olarak bulunan 2 kişi kazayı yara almadan atlattı.
Vatandaşların ihbarı üzerine kaza yerine itfaiye, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.
Yaralı, olay yerindeki müdahalenin ardından ayakta tedavi edildi.
Kaza nedeniyle tek şeritten sağlanan trafik, kısa sürede normale döndü.
Polis kazayla ilgili inceleme başlattı.