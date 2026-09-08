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Antalya'da can pazarı: Alevlerin ortasında kalan engelli aile son anda kurtarıldı

Antalya'da can pazarı: Alevlerin ortasında kalan engelli aile son anda kurtarıldı
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Antalya’nın Serik ilçesinde gece saatlerinde başlayan orman yangını, kuvvetli rüzgarın etkisiyle büyüyerek yerleşim alanlarını sardı. Sarıabalı Mahallesi’nde üç farklı noktada çıkan yangında 5 ev alevlere teslim olurken, plastik seralar ve tarım arazileri de zarar gördü. Alevlerin ilerlediği bölgelerde yaşayan vatandaşlar güvenlik gerekçesiyle tahliye edilirken, engelli aile alevlerin arasından son anda kurtarıldı.

Antalya’nın Serik ilçesinde gece saatlerinde çıkan orman yangını, kuvvetli rüzgarın etkisiyle kısa sürede yerleşim yerlerine ulaştı. Sarıabalı Mahallesi’nde farklı noktalarda etkili olan yangında 1’i boş 5 ev kullanılamaz hale gelirken, çok sayıda plastik sera ve tarım arazisi de zarar gördü. Alevlerin tehdit ettiği bölgelerde yaşayan vatandaşlar ekipler tarafından tahliye edildi.

ALEVLER KISA SÜREDE YERLEŞİM YERLERİNE ULAŞTI

Serik’e bağlı Sarıabalı Mahallesi’nin Yemişlitahta, Hacıveliler ve Çiftlik mevkilerinde saat 23.30 sıralarında aynı anda orman yangınları başladı. Kuvvetli rüzgarın da etkisiyle büyüyen alevler, kısa sürede çevredeki yerleşim alanlarını tehdit etmeye başladı.

İhbar üzerine bölgeye arazöz, itfaiye araçları ve iş makinelerinin yanı sıra çok sayıda ekip sevk edildi. Jandarma ekipleri de bölgede güvenlik önlemleri alarak vatandaşların güvenli alanlara tahliye edilmesini sağladı.

5 EV ALEVLERE TESLİM OLDU

Yangının yerleşim yerlerine ulaşmasıyla 1’i boş olmak üzere 5 ev yandı. Evler kullanılamaz hale gelirken, bölgede bulunan çok sayıda plastik sera ve tarım arazisi de alevlerden zarar gördü.

ENGELLİ AİLE SON ANDA KURTARILDI

Yangının tehdit ettiği evlerden birinde yaşayan İbrahim ve Hatice Karaca çifti ile kızları Kiraz Karaca’nın, üçü de engelli olduğu için yakınları tarafından son anda bölgeden çıkarıldığı öğrenildi.

Yakınlarının yardımıyla evlerinden tahliye edilen aile, alevlerin arasından güvenli bölgeye götürüldü.

Ekiplerin, rüzgar nedeniyle zaman zaman yön değiştiren alevleri kontrol altına almak için bölgedeki çalışmaları yoğun şekilde sürüyor.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı
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