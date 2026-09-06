Haberler

Serik'te Yangın: İşçi Dumandan Etkilendi

Serik'te Yangın: İşçi Dumandan Etkilendi
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Antalya'nın Serik ilçesindeki orman yangınına müdahale eden bir işçi dumandan etkilenerek hastaneye kaldırıldı. Sağlık durumu iyi olan işçinin tedavisi sürerken, yangına 600 personel ve 150 araçla müdahale ediliyor.

BİR İŞÇİ DUMANDAN ETKİLENDİ

Antalya'nın Serik ilçesinde çıkan orman yangınını kontrol altına alma çalışmaları sürerken, alevlere müdahale eden bir orman işçisi dumandan etkilenerek hastaneye kaldırıldı. Sağlık durumunun iyi olduğu öğrenilen işçinin tedavisi sürüyor. Yangının kontrol altına alınabilmesi için bölgede 150 arazöz, iş makinesi ve müdahale aracı ile yaklaşık 600 personel görev yapıyor. Antalya Büyükşehir Belediyesi ve Serik Belediyesi ekipleri de su tankerleriyle söndürme çalışmalarına destek vererek bölgeye aralıksız su taşıyor.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı
Filenin Sultanları üst üste ikinci kez Avrupa şampiyonu

Filenin Sultanları üst üste ikinci kez Avrupa şampiyonu!
Haberler.com
2000

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Serhat Kılıç’ın 8 yıllık aşkından yürek yakan sözler: Beni hasretine mahkum ettin

Cansız bedenini o bulmuştu: Serhat Kılıç'ın 8 yıllık aşkından acı veda
Barcelona'nın acıması yok! Rakibi perişan ettiler

Hiç acımaları yok! Bu takımla oynayana Allah yardım etsin
Amedspor taraftarından maç öncesi olay sözler: Keleşle gideriz

Amedspor taraftarından maç öncesi olay sözler: Keleşle gideriz

Muhittin Böcek cezaevinden mektup yazdı: Kılıçdaroğlu’na “Genel Başkanımız” dedi, Özgür Özel’i sadece adıyla andı

CHP mi YENİ Parti mi? Tarafını cezaevinden yazdığı mektupla belli etti
Altın alışverişinde yeni dönem: Kuyumcuya gitme devri kapanıyor

Altın alışverişinde yeni dönem! Kuyumcuya gitme devri kapanıyor
İş insanı tutuklandı! Bakanlıktan gündem yaratan fotoğrafa açıklama geldi

İş insanı fuhuştan tutuklandı! Bakanlıktan fotoğrafa açıklama geldi
Yeni gelin düğünün ertesi günü kaynanasından gelen mesajla şoke oldu

Düğünün ertesi günü kaynanasından gelen mesajla şoke oldu