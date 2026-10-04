Haberler

Antalya Serik'te galeride 6 aracı benzin dökerek ateşe veren zanlı tutuklandı

Google algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Antalya Serik'te galeride 6 aracı benzin dökerek ateşe veren zanlı tutuklandı
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Antalya'nın Serik ilçesindeki otomobil galerisinde 6 aracı benzin dökerek ateşe veren zanlı tutuklandı. Yangın itfaiye ekiplerince söndürülürken 6 araç kullanılamaz hale geldi; emniyete teslim olan zanlı çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

Antalya'nın Serik ilçesinde bir otomobil galerisindeki 6 aracı benzin dökerek ateşe veren zanlı tutuklandı.

Antalya-Alanya D400 kara yolu Yeni Mahalle'de bir otomobil galerisine elinde benzin bidonu ile gelen kişi, 6 otomobili üzerine benzin dökerek ateşe verdi.

Vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi.

İtfaiye ekiplerinin müdahalesi ile söndürülen yangında 6 araç kullanılamaz hale geldi.

İlçe Emniyet Müdürlüğüne giderek teslim olduğu öğrenilen şüpheli Serkan K, işlemlerinin ardından çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

İş yerinin güvenlik kamerasınca kaydedilen görüntülerde, elinde benzin bidonuyla galeriye gelen bir kişinin yanıcı maddeyi araçların üzerine döktükten sonra araçları ateşe vererek hızla olay yerinden uzaklaştığı yer aldı.

Kaynak: AA
Beşiktaş'ta Serdal Adalı yeniden başkanlığa seçildi

Serdal Adalı yeniden başkanlığa seçildi! İşte aldığı oy sayısı

Haberler.com
2000

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Sürücüler dikkat! Motorinde dev indirim bekleniyor

Tarih verildi, tabelada rakam sert değişecek
Angelina Jolie Gazze'deki yıkımı paylaştı: Acil yardım çağrısı yaptı

Angelina Jolie Gazze'deki yıkımı paylaştı: Acil yardım çağrısı yaptı
Emekli olunca başladığı hobi hayatını değiştirdi! Dükkanını açtı

Emekli olunca başladığı hobi hayatını değiştirdi! Dükkanını açtı
İstanbul'da 200 lezzet noktası ünlü şefler tarafından tescillendi

İstanbul'da 200 lezzet noktası ünlü şefler tarafından tescillendi
Devrim Özkan ile Deniz Can Aktaş aşklarını ilan etti! İlk fotoğraf geldi

Aşkını ilan etti! Devrim Özkan, ünlü oyuncuyla ilk karesini paylaştı
10 gündür kayıp tıp öğrencisi Ramazan Çin, Eğirdir Gölü'nde ölü bulundu! Annesini de 23 Eylül'de kaybetmişti

Annesini 23 Eylül'de kaybetmişti! Tıp öğrencisinden acı haber
Olay iddia: Netanyahu seçimleri erteletmek için savaş çıkaracak

Bu iddia doğruysa vay dünyanın haline: Seçimi erteletmek için...