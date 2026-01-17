Haberler

Antalya'da güneşli havayı fırsat bilenler sahillerde yoğunluk oluşturdu

Güncelleme:
Antalya'da güneşli havayı değerlendirerek sahillere akın eden yerli halk ve turistler, Konyaaltı Sahili'nde deniz keyfi yaparak güneşin tadını çıkardı.

Antalya'da güneşli havayı değerlendirmek isteyen kent sakinleri ve turistler, sahillerde yoğunluk oluşturdu.

Havanın 19 derece, deniz suyu sıcaklığının 20 derece ölçüldüğü, nem oranının yüzde 36'ya ulaştığı kentte güneşli hava hakim oldu.

Güneşli havayı fırsat bilenler, Konyaaltı Sahili'nde vakit geçirdi.

Bazı vatandaşlar ise Konyaaltı Sahili'nde denize girerek güneşlendi.

Birçok kişi sahilde yürüyüş yaparken bazıları kürek sörfü yapmayı tercih etti.

Kaynak: AA / Gülsem Adam - Güncel
500

