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Antalya'nın Yüksek Kesimlerinde Kar Yağışı Etkili Oldu

Antalya'nın Yüksek Kesimlerinde Kar Yağışı Etkili Oldu
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Antalya'nın yüksek kesimlerinde havanın soğumasıyla birlikte kar yağışı başladı. Kemer ilçesindeki Tahtalı Dağı'nın zirvesinde yerli ve yabancı turistler, Olympos Teleferik ile ulaştıkları kar manzarasını cep telefonlarıyla kaydetti.

Antalya'nın yüksek kesimlerinde kar yağışı etkili oldu.

Kentte hava sıcaklığının düşmesiyle aralıklarla yağmur etkili olurken, yüksek kesimlerde kar yağışı başladı.

Kemer ilçesinde 2 bin 365 metre yüksekliğinde Tahtalı Dağı'nın zirvesindeki Olympos Teleferik de beyaza büründü. Teleferikle zirveye çıkan yerli ve yabancı turistler, kar yağışıyla karşılaştı. Ziyaretçiler, o anları cep telefonlarıyla kaydetti.

Kar yağışıyla kısa sürede işletmedeki masa ve sandalyelerin de üzeri karla kaplandı.

Kaynak: AA / Oktay Özden - Güncel
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