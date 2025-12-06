Haberler

Antalya'nın yüksek kesimleri beyaza büründü

Güncelleme:
Antalya'da aralıklarla devam eden yağmur, yüksek kesimlerde kara dönüştü. Tahtalı Dağı ve Saklıkent beyaz örtüyle kaplandı. Gömbe Mahallesi'ndeki Akdağ zirvesi de karla büründü. Vatandaşlar karın keyfini çıkarmak için yüksek rakımlı bölgelere akın etti.

Antalya'nın yüksek kesimleri karla kaplandı.

Kentte aralıklarla devam eden yağış, yüksek kesimlerde kara dönüştü.

Toroslar'ın en yüksek noktalarından 2365 metre rakımlı Tahtalı Dağı'nın zirvesi ile Konyaaltı Sahili'ne 45 dakika uzaklıktaki Saklıkent beyaza büründü.

Kaş ilçesinin yüksek kesimlerinden Gömbe, Sütleğen, Yayla Çukurbağ ve Yayla Barak mahallelerinde de kar etkili oldu.

Gömbe Mahallesi'ndeki 3024 metre yüksekliğindeki Akdağ'ın zirvesi beyaza büründü.

Öğlen saatlerinde başlayan kar yağışı gün boyunca sürdü.

Vatandaşlar, yüksek rakımlı bölgelere giderek karın keyfini çıkardı.

Kaynak: AA / Talip Demirci - Güncel
