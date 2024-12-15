Antalya'nın Solist Muhtarı: Aynur Baycın

Antalya'da 14 bin nüfuslu mahallenin muhtarlığını üstlenen Aynur Baycın, akşamları da Türk sanat müziği korosunun solistliğini yapıyor.

Muratpaşa ilçesi Üçgen Mahallesi muhtarı Baycın, 6 yıldır muhtarlık görevini başarıyla sürdürüyor.

Görevini özveriyle yapan ve mahallelinin "solist muhtar" diye seslendiği Baycın, haftanın belirli günlerinde de Neveser Türk Müziği Korosu'nda solistlik yapıyor.

Baycın, AA muhabirine, muhtarlık kadar müziği de çok sevdiğini söyledi.

Bazen muhtarlığa gelen seçmenlerinin canının sıkkın olduğunu fark ettiğini dile getiren Baycın, "Hemen karşılıklı türkü söyleriz. Moralleri yerine gelir. Solistliği severek ve isteyerek yapıyorum. Hem mahallem hem de müzik için gece gündüz çalışıyorum." dedi.