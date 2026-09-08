Haberler

Antalya'nın Serik ilçesindeki orman yangınında hasar tespit çalışması başlatıldı

Antalya'nın Serik ilçesindeki orman yangınında hasar tespit çalışması başlatıldı
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Antalya'nın Serik ilçesinde yerleşim yerlerini de etkileyen orman yangınıyla ilgili hasar tespit çalışması başlatıldı.

Antalya'nın Serik ilçesinde yerleşim yerlerini de etkileyen orman yangınıyla ilgili hasar tespit çalışması başlatıldı.

Antalya Vali Yardımcıları Mustafa Hulusi Arat, Tahsin Aksu ile Serik Kaymakamı Cemal Şahin, Deniztepesi Mahallesi'nin Yemişlitahta mevkisinde dün gece başlayan, Sarıabalı Mahallesi'nin Hacıveliler ve Çiftlik mevkilerinde ormanlık ile tarım arazilerinin bulunduğu alana yayılan yangınla ilgili bölgede inceleme yaptı.

Kaymakam Şahin, gazetecilere, ekiplerin özverili çalışmalarıyla yangının kontrol altına alındığını söyledi.

Soğutma çalışmalarının ardından bölgede hasar tespit çalışmasının başlatıldığını anlatan Şahin, "Yangında bazı evler zarar gördü ancak herhangi bir can kaybı yaşanmadı. Kaymakamlığımıza bağlı Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı Müdürlüğü ile Tarım ve Orman Müdürlüğü ekipleri sahada hasar tespit çalışmalarını sürdürüyor. Çalışmalar tamamlanınca ne kadarlık bir alanın zarar gördüğünü net bir şekilde belirtebiliriz." diye konuştu.

Kaynak: AA
Üsküdar Belediyesi Başkanvekili seçimini AK Parti'nin adayı kazandı

Üsküdar Belediyesi Başkanvekili seçimi sonuçlandı! İşte kazanan isim
Üsküdar Belediyesi AK Parti'ye geçti, sonuç açıklanınca gözyaşlarını tutamadı

Sonuç açıklanınca gözyaşlarına boğuldu
Haberler.com
2000

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Ankara kulislerini hareketlendiren Demirtaş iddiası! DEM Parti'nin başına geçebilir

Kulisleri sarsan Demirtaş iddiası! Liderlik koltuğu için adı geçiyor
Cenazede herkes geçip giderken tabutu başında dua eden o genç kim?

Bir tek o el açtı! Herkes kim olduğunu merak ediyor
THY’nin ilk kadın kaptan pilotu emekli oldu

THY'de ilklere imza atmıştı! Emekli oldu

Eşine Türk kahvesi jesti yapan damat, beklemediği bir tepkiyle karşılaştı

Eşinin getirdiği kahveyi yudumladı, verdiği cevapla şoke etti

Muğla’da eşini öldüren sanık hakim karşısında: 'Eşimin saçının teline zarar getirmedim yıllarca, o benim dünyamdı'

Eşini öldüren şahıstan mahkemede kızdıran savunma: o benim dünyamdı
Makas açılıyor! Son seçim anketinde büyük sürpriz

Makas açılıyor! Son seçim anketinde büyük sürpriz
Melissa Vargas'ın annesini görenler şaştı kaldı

Vargas'ın annesini görenler şaştı kaldı