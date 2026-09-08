Antalya'nın Serik ilçesindeki orman yangınında hasar tespit çalışması başlatıldı

Antalya'nın Serik ilçesinde yerleşim yerlerini de etkileyen orman yangınıyla ilgili hasar tespit çalışması başlatıldı.

Antalya Vali Yardımcıları Mustafa Hulusi Arat, Tahsin Aksu ile Serik Kaymakamı Cemal Şahin, Deniztepesi Mahallesi'nin Yemişlitahta mevkisinde dün gece başlayan, Sarıabalı Mahallesi'nin Hacıveliler ve Çiftlik mevkilerinde ormanlık ile tarım arazilerinin bulunduğu alana yayılan yangınla ilgili bölgede inceleme yaptı.

Kaymakam Şahin, gazetecilere, ekiplerin özverili çalışmalarıyla yangının kontrol altına alındığını söyledi.

Soğutma çalışmalarının ardından bölgede hasar tespit çalışmasının başlatıldığını anlatan Şahin, "Yangında bazı evler zarar gördü ancak herhangi bir can kaybı yaşanmadı. Kaymakamlığımıza bağlı Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı Müdürlüğü ile Tarım ve Orman Müdürlüğü ekipleri sahada hasar tespit çalışmalarını sürdürüyor. Çalışmalar tamamlanınca ne kadarlık bir alanın zarar gördüğünü net bir şekilde belirtebiliriz." diye konuştu.

Kaynak: AA