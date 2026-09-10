Antalya'nın Kumluca ilçesindeki orman yangınında soğutma çalışmaları yapılıyor

Antalya'nın Kumluca ilçesinde 8 Eylül'de çıkan ve ekiplerin mücadelesiyle dün kontrol altına alınan yangın bölgesinde, soğutma çalışmaları devam ediyor.

Toptaş Mahallesi'nde başlayan ve rüzgarın da etkisiyle büyüyerek Güzören Mahallesi'ne sıçrayan orman yangınında bazı evler, sera ve tarım arazileri zarar gördü.

Soğutma çalışmaları yapılan yangın bölgesinde, zaman zaman küçük çapta çıkan yangınlara ekipler anında müdahale ediyor.

Kumluca Orman İşletme Müdürlüğüne bağlı ekiplerin yanı sıra Antalya Büyükşehir Belediyesi itfaiye ekipleri ve ASAT'a bağlı su tankerleri ile Denizli, Bursa, Kütahya, Bucak ve diğer illerden gelen itfaiye ve yangın söndürme ekipleri soğutma çalışmalarına destek veriyor.

Yangında ilk belirlemelere göre yaklaşık 350 hektar alanın zarar gördüğü bildirildi.

Kaynak: AA