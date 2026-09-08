Antalya'nın Kumluca ilçesindeki orman yangınına müdahale ediliyor

Antalya'nın Kumluca ilçesindeki orman yangınına havadan ve karadan müdahale ediliyor.

Toptaş Mahallesi'nde yerleşim yerine yakın ormanlık alanda henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

İhbar üzerine bölgeye Orman Bölge Müdürlüğü ile Kumluca Belediyesi itfaiye ekipleri sevk edildi.

Havadan ve karadan yapılan müdahale ile yangını söndürme çalışmaları sürüyor.

Kaynak: AA