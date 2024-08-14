Antalya'nın Kemer ilçesinde gezi teknesi yandı
Kemer Marina'daki Süleyman Aydoğmuş'a ait 'Hilal Ay' adlı gezi teknesinde henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı. İhbar üzerine bölgeye itfaiye ekibi yönlendirildi. Ekibin müdahalesiyle söndürülen yangında tekne kullanılamaz hale geldi. Teknedeki yangının çıkış sebebi araştırılıyor.
Antalya'nın Kemer ilçesinde gezi teknesi yandı.
Kemer Marina'daki Süleyman Aydoğmuş'a ait "Hilal Ay" adlı gezi teknesinde henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı. İhbar üzerine bölgeye itfaiye ekibi yönlendirildi.
Ekibin müdahalesiyle söndürülen yangında tekne kullanılamaz hale geldi.
Teknedeki yangının çıkış sebebi araştırılıyor.