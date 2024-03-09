Antalya'nın Kemer ilçesinde cinayet zanlısı yakalandı
Kemer İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, kasten öldürme suçundan aranan zanlıyı yakaladı. Zanlı, adliyede tutuklandı.
Antalya'nın Kemer ilçesinde, "kasten öldürme" suçundan aranan cinayet zanlısı yakalandı.
Kemer İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, şüphelilerin yakalanmasına yönelik çalışma gerçekleştirdi.
Ekipler, Aslanbucak Mahallesi'nde "kasten öldürme, uyuşturucu ve uyarıcı madde ticareti yapma ve sağlama, görevi yaptırmamak için direnme" suçlarından aranan zanlı S.U'yu (30) gözaltına aldı.
Üzerinden başka bir kişiye ait kimlik çıkan şüpheli, sevk edildiği adliyede hakimlikçe tutuklandı.