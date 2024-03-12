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Antalya'nın Kemer ilçesinde çıkan orman yangını kontrol altına alındı

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Çalış Tepesi karşısındaki ormanlık alanda henüz belirlenemeyen nedenle çıkan yangın, ekiplerin çalışması sonucu kontrol altına alındı. Kemer Arama ve Kurtarma Derneği (KEMKUT) ekibi de çalışmalara destek verdi. Soğutma çalışmaları ise devam ediyor. Yangın sırasında ormanlık alanda uyurken fark edilen bir kişi sağlık kontrolünden geçirilmek üzere hastaneye götürüldü. Olayla ilgili soruşturma devam ediyor.

Antalya'nın Kemer ilçesinde çıkan orman yangını kontrol altına alındı.

Çalış Tepesi karşısındaki ormanlık alanda henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

İhbar üzerine bölgeye gelen ekiplerin çalışması sonucu yangın kontrol altına alındı. Kemer Arama ve Kurtarma Derneği (KEMKUT) ekibi de çalışmaya destek verdi. Ekiplerin bölgede soğutma çalışması sürüyor.

Öte yandan, yangın bölgesinde ekiplerce uyurken fark edilip, ormanlık alandan çıkarılan F.K. (25), sağlık kontrolünden geçirilmek üzere 112 Acil Servis ambulansıyla Kemer Devlet Hastanesi'ne götürüldü.

Olayla ilgili soruşturma devam ediyor.

Kaynak: AA / Güncel

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