Antalya'nın Kaş İlçesinde Orman Yangını Kontrol Altına Alındı

Kaş ilçesindeki Çamlıköy Mahallesi'nde çıkan orman yangını, Antalya Orman Bölge Müdürlüğü ekiplerinin müdahalesi ile söndürüldü. Yangının nedeni henüz bilinmiyor, bölgedeki soğutma çalışmaları devam ediyor.

Antalya'nın Kaş ilçesinde ormanlık alanda çıkan yangın ekiplerin müdahalesiyle söndürüldü.

Çamlıköy Mahallesi'ndeki ormanlık alanda henüz bilinmeyen nedenle yangın çıktı.

İhbar üzerine bölgeye Antalya Orman Bölge Müdürlüğü ekipleri sevk edildi.

Ekiplerin yoğun müdahalesiyle yangın kontrol altına alındı, bölgede soğutma çalışmaları sürüyor.

Kaynak: AA / Talip Demirci - Güncel
