Antalya'nın Kaş ilçesinde Gömbe Yayla Şenliği yapıldı.

Büyükşehir Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, temsili Yörük göçüyle başlayan şenlikte, Likya Yörükleri Patara Zeybek ekibi ve Büyükşehir Belediyesi Halk Oyunları ekibi gösteri sundu.

İsmail Baha Sürelsan Konservatuvarı Halk Müziği Orkestrası eşliğinde, Ümran Özdemir, Mevlüt Öz ve Türk Halk Müziği sanatçısı Elif Buse Doğan sahne aldı.

Etkinlikte, 7 bin kişilik keşkek ikramı yapıldı, Yörüklerin gündelik hayatta kullandığı tarihi araç gereçler sergilendi.

Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı Muhittin Böcek, hiçbir şeyi bahane etmeden 30 Büyükşehir Belediyesi içerisinde yeraltına 3311 kilometre su hattı döşediklerini, 2656 kilometre asfaltlama yaptıklarını belirtti.

Sosyal yardımlar da yaptıklarını aktaran Böcek, "4014 öğrencimize 8 bin lira burs verdik." ifadesini kullandı.