Antalya'nın Gazipaşa ilçesinde evde çıkan yangında 1 kişi hayatını kaybetti
Antalya'nın Gazipaşa ilçesinde bir evde çıkan yangında 60 yaşındaki Rahmi Kaya hayatını kaybetti. İtfaiye ekiplerinin yoğun çalışması sonucu yangın söndürüldü.
Antalya'nın Gazipaşa ilçesinde evde çıkan yangında 1 kişi yaşamını yitirdi.
Yeni Mahalle Atatürk Caddesi'ndeki 2 katlı evin giriş katında henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.
Çevredeki vatandaşların ihbarıyla adrese 112 Acil Sağlık, itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi.
İtfaiyenin yoğun çalışması sonucu evdeki yangın söndürüldü.
Ekiplerin evde yaptığı çalışmada, 60 yaşındaki Rahmi Kaya'nın cesedine ulaşıldı.
Cumhuriyet savcısının incelemesinin ardından Kaya'nın cenazesi Gazipaşa Devlet Hastanesi morguna gönderildi.