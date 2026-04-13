Antalya'nın Demre İlçesi Açıklarında 4,7 Büyüklüğünde Deprem Meydana Geldi
AFAD, Antalya'nın Demre ilçesi açıklarında 4,7 büyüklüğünde bir depremin meydana geldiğini açıkladı. Depremin derinliği 16,17 kilometre olarak tespit edildi.
Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığının (AFAD) internet sitesinde yer alan bilgiye göre, Akdeniz'de merkez üssü Antalya'nın Demre ilçesi açıklarında, saat 08.48'de, 4,7 büyüklüğünde deprem kaydedildi.
Depremin, Demre'ye 55,47 kilometre uzaklıkta, 16,17 kilometre derinlikte meydana geldiği tespit edildi.
Kaynak: ANKA