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Antalya'daki Eğrigöl Yaylası kış ve yazı birlikte yansıtıyor

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Antalya'nın Gündoğmuş ilçesinde 2 bin 100 rakımlı Eğrigöl Yaylası, zirvelerdeki kar örtüsü ve rengarenk çiçekleriyle aynı anda hem kış hem yaz manzarası sunuyor.

Antalya'nın Gündoğmuş ilçesinde, Toros Dağları'nın zirvesinde yer alan ve " Antalya'nın Alpleri" olarak anılan Eğrigöl Yaylası, aynı anda hem kışın izlerini hem de yaz mevsiminin renklerini bir arada sergiliyor.

Antalya ile Konya sınırında, Geyik Dağları'nın eteklerinde bulunan 2 bin 100 rakımlı Eğrigöl Yaylası, berrak gölü, zirvelerdeki kar örtüsü ve zengin bitki çeşitliliğiyle ziyaretçilerini ağırlıyor. Yaz aylarının gelişiyle yayla adeta doğal bir tabloya dönüşerek görsel bir şölen sunuyor.

Kıvrılarak göle ulaşan menderesler arasında açan rengarenk çiçekler, yüksek kesimlerdeki kar örtüsüyle birleşerek eşsiz bir görüntü oluşturuyor.

Kaynak: AA / Mustafa Taş
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