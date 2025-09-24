Antalya'nın Alanya İlçesine Kruvaziyer Turist Akını

Antalya'nın Alanya ilçesini, Liberya bayraklı kruvaziyer "SH Diana" ile gelen 107 turist ziyaret etti.

Fethiye'den demir altıktan sonra rotasını Antalya'ya çeviren 125 metre uzunluğundaki yolcu gemisi, sabah saatlerinde Alanya Limanı'na yanaştırıldı.

Gemide çoğu Rus ve ABD'li 107 yolcu ile 126 personel bulunduğu öğrenildi.

Gümrük işlemlerinin ardından gemiden inen turistler, ilçenin tarihi ve turistik noktalarını ziyaret etti, bazıları ise ilçe merkezini gezerek alışveriş yaptı.

Gemi, akşam Limasol'a hareket edecek.