Haberler

Antalya'nın Alanya İlçesine Kruvaziyer Turist Akını

Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Liberya bayraklı kruvaziyer 'SH Diana' ile Alanya'ya gelen 107 turist, tarihi ve turistik noktaları ziyaret ederek ilçeyi keşfetti. Gemi, Fethiye'den hareket ettikten sonra Alanya Limanı'na yanaştı.

Antalya'nın Alanya ilçesini, Liberya bayraklı kruvaziyer "SH Diana" ile gelen 107 turist ziyaret etti.

Fethiye'den demir altıktan sonra rotasını Antalya'ya çeviren 125 metre uzunluğundaki yolcu gemisi, sabah saatlerinde Alanya Limanı'na yanaştırıldı.

Gemide çoğu Rus ve ABD'li 107 yolcu ile 126 personel bulunduğu öğrenildi.

Gümrük işlemlerinin ardından gemiden inen turistler, ilçenin tarihi ve turistik noktalarını ziyaret etti, bazıları ise ilçe merkezini gezerek alışveriş yaptı.

Gemi, akşam Limasol'a hareket edecek.

Kaynak: AA / Mert Cantürk - Güncel
Mahkeme 'durulsun' dedi, CHP İstanbul Kongresi başladı

CHP İstanbul Kongresi'ne dakikalar kala mahkemeden yeni hamle
Semih Şentürk'ten Ali Koç'a bomba sözler: Bir kere aramadı

Fenerbahçe efsanesinden Ali Koç'a bomba sözler: Bir kere aramadı
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Ferhat Göçer ve Ömür Gedik'ten 18 yıllık mutluluğun sırrı

Ünlü çift uzun süreli ilişkinin formülünü açıkladı
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.