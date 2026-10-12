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Antalya'nın Alanya ilçesi İncekum'da denizde çıkan hortum karaya ulaşmadan kayboldu

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Antalya'nın Alanya ilçesinde sabah saatlerinde İncekum Mahallesi'nde denizde hortum çıktı. Birkaç dakika etkili olan hortum kıyıya ulaşmadan kayboldu, o anlar vatandaşlar tarafından cep telefonu kamerasıyla kaydedildi.

ANTALYA'nın Alanya ilçesinde denizde çıkan hortum karaya ulaşmadan kayboldu.

Alanya'da sabah saatlerinde İncekum Mahallesi'nde denizde hortum çıktı. Birkaç dakika etkili olan hortum kıyıya ulaşmadan kayboldu. Hortum vatandaşlar tarafından cep telefonu kamerasıyla kaydedildi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı
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