Antalya'nın Akseki ilçesinde sağanak etkili oldu

Antalya'nın Akseki ilçesinde sağanak etkili oldu
Güncelleme:
Antalya'nın Akseki ilçesinde sağanak hayatı olumsuz etkiledi.

Antalya'nın Akseki ilçesinde sağanak hayatı olumsuz etkiledi.

İlçede gece saatlerinde başlayan yağış, zaman zaman şiddetini artırarak sağanağa dönüştü.

Cevizli Mahallesi'nde, derenin taşmasıyla sokak ve caddelerde su birikintileri oluştu, bazı evlerin bodrum ve zemin katlarını su bastı.

İtfaiye, belediye ve AFAD ekipleri, su baskını yaşanan bölgelerde çalışma yaptı.

Meteoroloji Genel Müdürlüğü, Antalya'nın batı ve doğu kesimlerinde çok kuvvetli, yer yer şiddetli ve gök gürültülü sağanak beklendiği uyarısında bulundu.

Kaynak: AA
