ANTALYA'nın Muratpaşa ilçesinde depo olarak kullanılan gecekonduda çıkan yangın söndürülürken, yapı kullanılamaz hale geldi. Soğutma çalışmaları devam ederken gecekondunun sahibi Mustafa Maraç'ın hasar görmeyen eşyalarını dışarı çıkardığı görüldü.

Olay, dün saat 23.00 sıralarında Muratpaşa ilçesi Kızıltoprak Mahallesi 938 Sokak'ta meydana geldi. Kimsenin yaşamadığı ve atıl durumda depo olarak kullanılan gecekondudan yükselen alevleri fark eden çevredekiler, durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. İhbar üzerine olay yerine itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi.

EŞYALARINI DIŞARI ÇIKARDI

İtfaiye ekibinin müdahalesiyle yangın söndürülerek kontrol altına alındı. Söndürme çalışmaları kameralara yansırken, gecekondunun kullanılamaz hale geldiği belirlendi. Yangın esnasında gecekondunun sahibi Mustafa Maraç'ın, eşyalardan kurtarabildiklerini ve hasar görmeyenleri dışarı çıkardığı görüldü.

2 AY ÖNCE DE YANMIŞ

Yangın sırasında maç izlediğini belirten Mustafa Maraç, çıkış nedenini bilmediğini söyledi. Gecekondunun yaklaşık 2 ay önce de yandığı ve zarar gördüğü, son yangınla birlikte kullanılamaz hale geldiği öğrenildi. Öte yandan, daha önce gecekonduda yaşayan yaşlı kadının yangını endişeli gözlerle takip ettiği görüldü. Gecekondunun sahibi Mustafa Maraç, "Ben iki aydır oğlanın evinde kalıyorum. Eniştenin yanındaydım. Maç izliyordum. Komşu oğlanı aramış. Oğlan da beni aradı. 'Depo yanıyor' dedi. Apar topar koşarak geldik. Yangının neden çıktığını bilmiyoruz" dedi.

Haber-Kamera: Arda KIR/ANTALYA,

Kaynak: Demirören Haber Ajansı