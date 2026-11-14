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Antalya Manavgat'ta refüje çıkan otomobilde aynı aileden 2 kişi yaralandı

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Antalya'nın Manavgat ilçesinde D-400 kara yolu Çolaklı Mahallesi'nde otomobilin refüje çıkması sonucu aynı aileden 2 kişi yaralandı. Yaralılar 112 Acil Sağlık ekiplerince Manavgat Devlet Hastanesine kaldırıldı; hayati tehlikelerinin bulunmadığı öğrenildi.

Antalya'nın Manavgat ilçesinde otomobilin refüje çıkması sonucu aynı aileden 2 kişi yaralandı.

D-400 kara yolu Çolaklı Mahallesi'nde Bilal Boz (39) idaresindeki 07 YRU 13 plakalı otomobil, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu refüje çıktı.

Kazada, araçta yolcu olarak bulunan Ayşe Boz (36) ve Ali Mirza Boz (7) yaralandı.

İhbar üzerine olay yerine gelen 112 Acil Sağlık ekiplerince Manavgat Devlet Hastanesine kaldırılan yaralıların hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenildi.

Kaynak: AA
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