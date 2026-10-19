Antalya Manavgat'ta otobüse arkadan çarpan otomobilin sürücüsü ağır yaralandı

Antalya Manavgat'ta otobüse arkadan çarpan otomobilin sürücüsü ağır yaralandıGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Antalya'nın Manavgat ilçesinde kırmızı ışıkta bekleyen otobüse arkadan çarpan otomobilin sürücüsü ağır yaralandı. Sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından ambulansla Serik Devlet Hastanesi'ne kaldırılan sürücünün hayati tehlikesinin sürdüğü öğrenildi.
Antalya'nın Manavgat ilçesinde kırmızı ışıkta bekleyen otobüse çarpan otomobilin sürücüsü ağır yaralandı.
Oğuzhan K'nin (32) kullandığı 07 TDD 69 plakalı otomobil, Çakış Mahallesi'ndeki kavşakta kırmızı ışıkta bekleyen Mustafa Y. (56) yönetimindeki 07 MSD 46 plakalı otobüse arkadan çarptı.
İhbar üzerine kaza yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.
Kazada ağır yaralanan otomobilin sürücüsü, sağlık ekiplerinin olay yerindeki ilk müdahalesinin ardından ambulansla Serik Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.
Hastanede tedavi altına alınan Oğuzhan K'nin hayati tehlikesinin sürdüğü öğrenildi.