Antalya Manavgat'ta Kaza: 3 Yaralı

Antalya'nın Manavgat ilçesinde, kamyon ile otomobilin çarpışması sonucu 3 kişi yaralandı.

Karaöz Mahallesi kavşağı D-400 kara yolunda sürücüleri öğrenilemeyen 15 PN 533 plakalı kamyon, kırmızı ışıkta bekleyen 07 JM 634 plakalı otomobile arkadan çarptı.

Çarpmanın etkisiyle otomobil yoldan çıkarak refüje savrulurken, kamyon ise yol kenarındaki yüksek gerilim direğine çarptı.

Çevredekilerin ihbarı üzerine kaza yerine sağlık, jandarma ve polis ekipleri sevk edildi.

Kazada otomobilde bulunan 2 kişi ile kamyon sürücüsü yaralandı. Yaralılar, sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından hastaneye kaldırıldı.

Çarpma sonucu yıkılan yüksek gerilim direği nedeniyle bölgede elektrik kesintisi yaşanırken, kopan teller trafik akışını da olumsuz etkiledi. Ulaşım bir süre kontrollü olarak sağlandı.