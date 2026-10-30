Haberler
Haberler.comUygulamayı yükle! YÜKLE

Antalya Manavgat'ta D-400'de üç araç zincirleme kazaya karıştı, 4 kişi yaralandı

Google algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Antalya Manavgat'ta D-400'de üç araç zincirleme kazaya karıştı, 4 kişi yaralandı
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Antalya'nın Manavgat ilçesinde D-400 kara yolunun Doğançam Mahallesi mevkisinde üç aracın karıştığı zincirleme trafik kazasında 4 kişi yaralandı. Sürücüler ve yolculardan yaralanan 4 kişi ambulanslarla hastaneye kaldırıldı, hayati tehlikelerinin bulunmadığı öğrenildi.

Antalya'nın Manavgat ilçesinde üç aracın karıştığı zincirleme trafik kazasında 4 kişi yaralandı.

D-400 kara yolunun Doğançam Mahallesi mevkisinde Tahsin Öztürk'ün kullandığı 07 BYL 374 plakalı araç, aynı yönde ilerleyen İbrahim Tosun yönetimindeki 03 AIU 034 plakalı otomobile arkadan çarptı.

Çarpmanın etkisiyle savrulan otomobil, önünde seyreden Cemil Akkoyun idaresindeki 07 BPV 723 plakalı minibüse çarparak durabildi.

Kazada sürücüler Öztürk ve Tosun ile araçlardaki yolculardan Avşin Şirin ve Ahmet Burak Eren yaralandı.

İhbar üzerine kaza yerine sağlık ekipleri sevk edildi.

Yaralılar, ambulanslarla hastaneye kaldırıldı. Yaralıların hayati tehlikelerinin bulunmadığı öğrenildi.

Kazayla ilgili adli inceleme başlatıldı.

Kaynak: AA
Bu haber 9 sitede yayınlandı.
Ne kira ne de gıda fiyatları! İşte vatandaşa göre ekonominin en önemli sorunu

Ne kira ne de gıda fiyatları! İşte vatandaşa göre ekonominin en önemli sorunu
Haberler.com
2000

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

İğrenç ötesi komplo: Nişanlısına cinsel saldırıda bulunması için internetten parayla adam tuttu!

Nişanlısına cinsel saldırıda bulunması için parayla adam tuttu!
Cumhurbaşkanı Erdoğan davet etti! Zelenski Türkiye'ye geliyor

Cumhurbaşkanı Erdoğan davet etti! Zelenski Türkiye'ye geliyor
İstanbul'dan havalanan uçakta büyük tehlike! Kanadı parçalandı

İstanbul'dan havalanan uçakta kabus anları
G20'de aile fotoğrafı, Lavrov'la aynı kare istenmeyince programdan çıkarıldı

G20'de kriz! Fotoğraf çekimi iptal edildi
Hindistan'ın Uttarakhand eyaletinde düşen helikopterde pilot dahil 6 kişi öldü

Ülkeyi sarsan facia! Kurtulan olmadı
Lüksün böylesi! Servet değerindeki otomobille yaptığı işe bakın

Lüksün böylesi! Servet değerindeki otomobille yaptığı işe bakın
Özgür Özel'den ev hapsindeki Dedetaş'a ziyaret

Ev hapsi kararıyla tahliye edilen isme ziyaret: Kulisler hareketlendi