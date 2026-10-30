Haberler
Haberler.comUygulamayı yükle! YÜKLE

Antalya Manavgat Side'de motosiklet yayaya çarptı, 2 kişi ağır yaralandı

Google algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Antalya Manavgat Side'de motosiklet yayaya çarptı, 2 kişi ağır yaralandı
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Antalya'nın Manavgat ilçesine bağlı Side Mahallesi'nde motosikletin yayaya çarpması sonucu 2 kişi ağır yaralandı. Ambulanslarla hastanelere kaldırılan yaralıların hayati tehlikesinin bulunduğu öğrenildi.

Antalya'nın Manavgat ilçesinde meydana gelen trafik kazasında 2 kişi ağır yaralandı.

Side Mahallesi'nde Abdullah Ö'nün (19) kullandığı 07 BSJ 102 plakalı motosiklet, yaya olarak ilerleyen Mevlüt Yaşar'a (64) çarptı.

Kazada, Yaşar ile motosiklet sürücüsü ağır yaralandı.

Ambulanslarla hastanelere kaldırılan yaralıların hayati tehlikesinin bulunduğu öğrenildi.

Kaynak: AA
Bu haber 14 sitede yayınlandı.
Çorum'da otomobil mağazanın vitrinine daldı! Ardından çıkan kavgada araçtaki baba ve kızı darbedildi

Otomobil mağazaya daldı! Asıl olay araçtan inince yaşandı
Haberler.com
2000

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

İlhan Palut kendi yedikleri gole patladı: İnanılmaz bir hataydı

Galatasaray karşısında yedikleri gole patladı: İnanılmaz bir hataydı
İspanya'daki tren kazasında acı bekleyiş! Yakınlarını bulmak için DNA örneği verdiler

En acı bekleyiş! DNA örneğiyle yakınlarını arıyorlar
Akrabalarına ölüm yemeği servis etti! 3 kişiyi öldüren kadına tahliye yolu kapandı

Akrabalarına ölüm yemeği servis etti! Ömrü hapishanede geçecek
Kentin göbeğinde güpegündüz akıllara durgunluk veren saldırı: Sopa ve demir çubuklarla darbettiler

Öldüresiye dayak anbean kamerada! Hastanede yaşam savaşı veriyor
Bahçeli ile kol kola yürümesi partiyi karıştırdı! Dervişoğlu'ndan Usta'ya mesaj

Bahçeli ile yürümesi partiyi karıştırdı! Dervişoğlu'ndan Usta'ya mesaj
Szymanski yine gol attığı maçta farkı önleyemedi

Sebastian Szymanski daha ne yapsın?
Taksim'de akılalmaz hareket! Tramvayın üzerine doğru bebek arabasını sürdü

Ne yaptığını kimse anlamadı! Makinist neye uğradığını şaşırdı