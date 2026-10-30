Antalya Manavgat Side'de motosiklet yayaya çarptı, 2 kişi ağır yaralandı

Antalya Manavgat Side'de motosiklet yayaya çarptı, 2 kişi ağır yaralandıGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Antalya'nın Manavgat ilçesine bağlı Side Mahallesi'nde motosikletin yayaya çarpması sonucu 2 kişi ağır yaralandı. Ambulanslarla hastanelere kaldırılan yaralıların hayati tehlikesinin bulunduğu öğrenildi.
Antalya'nın Manavgat ilçesinde meydana gelen trafik kazasında 2 kişi ağır yaralandı.
Side Mahallesi'nde Abdullah Ö'nün (19) kullandığı 07 BSJ 102 plakalı motosiklet, yaya olarak ilerleyen Mevlüt Yaşar'a (64) çarptı.
Kazada, Yaşar ile motosiklet sürücüsü ağır yaralandı.
Ambulanslarla hastanelere kaldırılan yaralıların hayati tehlikesinin bulunduğu öğrenildi.
Kaynak: AA