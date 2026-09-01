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Alanya’da Maki Yangını: 10 Dönüm Zarar

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ANTALYA'nın Alanya ilçesinde makilik alanda çıkan yangında yaklaşık 10 dönüm zarar gördü.

ANTALYA'nın Alanya ilçesinde makilik alanda çıkan yangında yaklaşık 10 dönüm zarar gördü.

Yangın, Konaklı Mahallesi Ketenlik mevkisindeki makilik alanda çıktı. Henüz sebebi belirlenemeyen yangında bölgeden alevlerin yükseldiğini görenler hemen ihbarda bulundu. Bunun üzerine bölgeye Alanya Orman İşletme Müdürlüğü, itfaiye ile jandarma ekipleri sevk edildi. Yangına havadan helikopterle de müdahale edildi. Ekiplerin havadan ve karadan müdahalesi ile söndürülen yangında 10 dönüm zarar gördü. Yangının ardından bölgede ekipler tarafından soğutma çalışması yapıldı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı
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