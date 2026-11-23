Antalya Kumluca'da sürüklenen yolcu gemisindeki 5 kişiyi Sahil Güvenlik kurtardıGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Kumluca açıklarında makine arızası nedeniyle sürüklenen yolcu gemisinin yardım talebi üzerine Sahil Güvenlik ekipleri bölgeye sevk edildi. TCSG-70 gemisinin ekiplerince kurtarılan gemideki 5 kişi, Adrasan Çavuş Koyu'na götürüldü.
Antalya'nın Kumluca ilçesi açıklarında makine arızası nedeniyle sürüklenen yolcu gemisindeki 5 kişi Sahil Güvenlik ekiplerince kurtarıldı.
Sahil Güvenlik Komutanlığından yapılan açıklamaya göre, Kumluca açıklarında içerisinde 5 kişinin bulunduğu yolcu gemisinin makine arızası nedeniyle sürüklendiği ve yardım talebinde bulunduğu bilgisi alındı.
İhbar üzerine bölgeye Sahil Güvenlik Komutanlığına bağlı "TCSG-70" gemisi sevk edildi.
Ekiplerin başlattığı kurtarma çalışması sonucu yolcu gemisi, içerisindeki 5 kişiyle Adrasan Çavuş Koyu'na intikal ettirildi.