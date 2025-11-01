Haberler

Antalya Kültür Yolu Festivali'nde 'Çakılların Dili' Sergisi Açıldı

Güncelleme:
Antalya Kültür Yolu Festivali çerçevesinde, doğal çakıl taşlarıyla yaptığı eserleriyle tanınan sanatçı Süleyman Sarı'nın 'Çakılların Dili' sergisi, Bülent Ecevit Kültür Merkezi'nde sanatseverlerle buluştu. Sergi, 9 Kasım'a kadar ziyaret edilebilecek.

Kültür ve Turizm Bakanlığınca düzenlenen Antalya Kültür Yolu Festivali kapsamında, "Çakılların Dili" sergisi sanatseverlerle buluştu.

Doğal çakıl taşı mozaik sanatçısı Süleyman Sarı'nın 14 eserinden oluşan sergisi, Bülent Ecevit Kültür Merkezi'nde ziyaretçilerine kapılarını açtı.

Sanatçının doğal çakıl taşlarına müdahale etmeden yaptığı eserler, sanatseverlerin beğenisine sunuldu.

Sarı, burada yaptığı konuşmada, festival kapsamında eserlerinin sergilenmesinden mutlu olduğunu ve 33 yıldır bu sanatı yaptığını söyledi.

Eserlerindeki çakılların her birinin ayrı bir hikayesinin bulunduğunu belirten Sarı, "Eserlerimdeki çakıllar fısıldıyor, şarkı söylüyor ve hikaye anlatıyor. Her eser çok sesli bir şiir. Her çakıl bir hece, her ton bir kelime, her kompozisyon bir anlatı. Binlerce yıllık zamanın dili, eserlerimde hikaye anlatıyor." dedi.

Tamamıyla doğadan topladığı çakılların, bir veya iki milimetrelik boyutlarda seçilerek tabloya aktarıldığını vurgulayan Sarı, eserlerini doğal taşları renklendirmeden yaptığını dile getirdi.

Sergi, 9 Kasım'a kadar açık kalacak.

Kaynak: AA / Rabia Sapmaz - Güncel
